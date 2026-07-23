Еще один регион России оказался под ударом ВСУ

В ночь на 23 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытку атаковать Севастополь. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.

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«Уже сбито четыре БПЛА в Балаклавском районе», — говорится в сообщении чиновника. Он уточнил, что сейчас в городе работает ПВО и мобильные огневые группы. Кроме того, Развожаев обратился к жителям Севастополя с просьбой сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

Ранее стало известно, что ВСУ пытаются нанести удар по Воронежу. По некоторым данным, за городом возникло несколько пожаров.