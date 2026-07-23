Экс-офицер СБУ предрек кровопролитные бои при новом главкоме ВСУ
Бои при новом главкоме Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаиле Драпатом будут более кровопролитными, заявил экс-офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, пишет ТАСС.
По его словам, он будет проливать кровь украинских солдат для достижения медийного результата.
«Он абсолютно не щадит людей и будет бросать людей в контратаки для достижения медийного результата», — подчеркнул Прозоров.
Он уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский поставил его на эту должность для получения позитивных новостей из зоны специальной военной операции (СВО).
По мнению военного, в отличие от экс-главкома Александра Сырского, Драпатый не обладает стратегическим мышлением.
Ранее Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый.