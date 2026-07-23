В России предложили защиту для складов от атак БПЛА

В настоящее время склады маркетплейсов и логистические терминалы необходимо оснащать новым физическим слоем защиты — от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в колонке для газеты «Известия» пишет генеральный директор компании «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев.

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По его мнению, физическая защита должна учитывать, что фрагменты перехваченного БПЛА могут спровоцировать разрушения. «Поэтому речь должна идти не о бытовой сетке, а о специальных защитно-улавливающих конструкциях: они мягко принимают аппарат, увеличивают путь торможения, снижают ударную нагрузку и задерживают дрон до контакта с целью», — уверяет автор.

Ранее госкорпорация «Ростех» представила комплекс «Паутина» для защиты от атак БПЛА.

В марте госкомпания сообщила, что холдинг «Росэл» создал устройство «ПРЕС-ВМ» для защиты работающего в потенциально опасных зонах автотранспорта от дронов.