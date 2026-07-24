В Сумах на северо-западе Украины произошел взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Сумах прогремел взрыв», — говорится в сообщении.

Как сообщило украинское министерство цифровой трансформации, на большей части территории Сумской области в момент взрыва действовал сигнал воздушной тревоги.

21 июля в Одессе на юге Украины произошли взрывы.

В ночь на 21 июля в Сумах также произошли взрывы, а после прилета в городе возник пожар. Глава местной военной администрации Олег Григоров заявил, что масштабы разрушений в городе значительные. Ликвидация последствий осложнена продолжающимися ударами.

Кроме того, в Харькове на востоке республики раздалась серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов написал в Telegram-канале, что прилеты дронов были зафиксированы в Шевченковском и Киевском районах.

20 июля мощный пожар начался на нефтебазе компании «Эксимнефтепродукт» в Одессе после российского удара. В Минобороны РФ рассказали о новых атаках на порты Одессы и Черноморска, а также на суда, связанные с поставками грузов для нужд украинской армии.

Ранее Сырский переложил на Федорова ответственность за проблемы ВСУ.