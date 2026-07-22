"Око за око". В Иране раскрыли принцип оборонной доктрины страны

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что оборонная доктрина страны верна принципу "око за око", и предостерег США и их союзников от ударов по гражданской инфраструктуре республики.

"Наша оборонная доктрина ясна: око за око. Любая агрессия против Ирана, включая атаки на нашу инфраструктуру, повлечет за собой мощный и решительный ответ. Любой, кто будет способствовать такой агрессии, независимо от формы оказываемой поддержки, также будет считаться законной целью", - написал он в Х.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы его страны в ответ на каждый удар по судну в Ормузском проливе будут уничтожать по одному иранскому мосту или электростанции.