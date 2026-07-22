Над регионами России сбили 80 украинских БПЛА

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили в течение дня над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей 80 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - сказали там.