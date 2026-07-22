Александр Сырский занимал пост главкома ВСУ с февраля 2024 года по июль 2026 года. За это время российские военные взяли под контроль около 11,5 тысячи квадратных километров, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источник.

Журналисты уточнили, что ВС РФ освободили десятки населенных пунктов, в том числе, Димитров (Мирноград), Часов Яр, Покровск.

По их данным, каждая утрата села или города сопровождалась пафосными заявлениями Сырского — генерал упрямо отрицал потерю населенных пунктов, не желал признавать реальное положение дел на линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что украинские и западные военные аналитики ставят Сырскому в вину неграмотное руководство войсками в 2014-2015 годах, а также в 2022-2023 годах.

"Как такое возможно": немцы высмеяли отставку Сырского перед "победой"

По данным The New York Times, Politico, The Washington Post и ряда других СМИ, после поражения в Артемовске (Бахмуте) солдаты и офицеры стали называть военачальника «Мясником», «Генералом 200», при том, что официальный позывной Сырского был «Снежный барс».

В последние месяцы экс-главкома также обвиняли в том, что он постоянно конфликтовал с Михаилом Федоровым, молодым реформатором, занимавшим пост министра обороны Украины вплоть до внезапной отставки правительства в июле 2026 года.