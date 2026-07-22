В России предложили ответ на атаки ВСУ на склады Wildberries

В ответ на удары по складам Wildberries нужно полностью выбить украинскую логистику. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Архангел спецназа».

«Как этого достичь, мы говорили многократно, и начинать нужно с "Новой почты" и портов. Сегодня, к примеру, крупнейший склад "Новой почты" уничтожены в Одессе. Терминалы "Новой почты", в отличие от WB, активно участвуют в военном снабжении украинских формирований», — предложили авторы канала.

Кремль опроверг использование складов WB для поставок товаров российской армии

Уточняется, что удары должны наноситься по всем объектам на Украине, которые используются для снабжения Вооруженных сил республики (ВСУ). Таким образом, по мнению авторов публикации, можно будет добиться снижения числа ударов ВСУ по России.

Ранее глава российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким заявила об атаке на логистические центры компании. Она поблагодарила команду за оперативную эвакуацию сотрудников и подчеркнула, что совместно с профильными службами ведется работа по устранению последствий.