Украинец получил анонимный звонок о доставке подарка и попал в засаду ТЦК

Житель Украины получил анонимный звонок о доставке подарка по случаю своего дня рождения и попал в засаду сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В Виннице в день своего рождения парень получил звонок от незнакомой женщины, которая сообщила, что для него везут подарок, и попросила выйти за ним через 20 минут. Однако вместо курьера на место прибыл микроавтобус с людьми в балаклавах - сотрудниками ТЦК", - рассказал собеседник агентства.