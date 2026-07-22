ВС РФ в течение дня наносили удары по портам Украины и морским судам

Вооруженные силы (ВС) России в течение дня наносили удары по портам Украины и морским судам, логистическим центрам, задействованным в интересах украинской армии. Об этом в среду, 22 июля, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

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В ведомстве уточнили, что в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Также военнослужащие РФ нанесли удары по сухогрузу и морскому судну типа «балкер», осуществлявшим доставку грузов для ВСУ в этот порт.

Кроме того, в порту Черноморск российские военные поразили судно в момент разгрузки грузов, предназначенных для войск Украины.

— Высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Черноморск (государственное предприятие «Морской торговый порт «Черноморск») сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также портовая инфраструктура логистического центра, используемая для хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами, — передает сообщение Минобороны РФ ТАСС.

Также 22 июля военный корреспондент Александр Коц заявил, что датская судоходная компания Maersk, занимающаяся контейнерными перевозками по морю, покидает одесский порт из-за ударов ВС РФ по военным объектам в гавани. Он отметил, что в таких ситуациях страховщики, как правило, приостанавливают полисы военного риска, выставляя в качестве причин всевозможные форс-мажорные обстоятельства.