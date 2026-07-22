На Западе одобрили нового главкома ВСУ и главу Генштаба

Представители западных оборонных ведомств удовлетворены последними кадровыми перестановками в высшем военном руководстве Украины. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

А именно представители ведомств выразили удовлетворение в связи с назначением Михаила Драпатого главкомом ВСУ, а Игоря Скибюка — начальником Генерального штаба. Издание написало, что оба военных принадлежат к новому поколению военных.

Также источники рассказали, что Драпатый стал одним из главных претендентов на пост главкома после того, как президент Украины Владимир Зеленский провел совещания с потенциальными преемниками Сырского.

21 июля стало известно об уходе главкома ВСУ Александра Сырского в отставку, 22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снятии его с должности. Вместо него Зеленский назначил новым главкомом Михаила Драпатого, который уже приступил к исполнению своих обязанностей.

22 июля Зеленский сообщил о том, что Андрея Гнатова на посту главкома ВСУ сменит его заместитель Игорь Скибюк. Затем соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента Украины.

15 июля Зеленский отправил в отставку министра обороны страны Михаила Федорова.