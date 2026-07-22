В среду, 22 июля, под контроль ВС РФ перешли села в Харьковской и Запорожской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Взятие Благодатного и Артельного

Село Благодатное в Запорожской области перешло под контроль российских войск. Об этом 22 июля объявили в Минобороны РФ. Операцию провели подразделения группировки войск «Восток».

Кроме того, силы группировки войск «Север» установили контроль над селом Артельное в Харьковской области.

Удар под Добропольем

На добропольском направлении операторы беспилотников обнаружили район, в котором находился пункт управления дронами ВСУ. Точные координаты объекта были переданы расчету ударного аппарата «Молния», рассказали в Минобороны.

Преодолев помехи, создаваемые средствами радиоэлектронной борьбы, российский дрон точно поразил цель. В результате удара пункт управления вместе с находившейся там аппаратурой был полностью уничтожен.

Операция под Красным Лиманом

На краснолиманском направлении подразделения ВС РФ вычислили замаскированные огневые позиции артиллерийских орудий ВСУ в лесной местности. После подтверждения координат по объектам нанесли удары операторы FPV-дронов. Средства контроля зафиксировали прямые попадания и полное уничтожение орудий, сообщили в Минобороны.

Ликвидация транспорта ВСУ в Сумской области

В Сумской области расчеты беспилотников ВС РФ во время разведки засекли движение гусеничного вездехода BV 206. Объект был сразу же поражен точным ударом, заявили в Минобороны России.

Вслед за вездеходом операторы заметили и уничтожили автомобиль Chevrolet Niva ВСУ. Эта техника использовалась для логистики и перемещения украинских сил вдоль передовой.

Удар Су-34

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Летчики применили авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. После выполнения задачи самолет благополучно вернулся на аэродром.

Удар по ВСУ на правом берегу Днепра

На каховском направлении операторы дронов уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ, используя аппарат на оптоволокне. Позиция на правом берегу Днепра в Херсонской области была вычислена благодаря скрытному сопровождению украинского квадрокоптера, рассказали в Минобороны. Российский дрон смог преодолеть плотный слой радиоэлектронных помех.

Операция в Запорожской области

В лесу Запорожской области разведка ВС РФ обнаружила группу солдат ВСУ, которые готовились к выдвижению на передовую. Координаты цели были переданы артиллерийским расчетам.

Экипажи реактивных систем «Град» накрыли указанный квадрат пакетом снарядов. В результате удара были разрушены укрепления ВСУ и ликвидированы украинские резервы, сообщили в Минобороны. ВСУ потеряли до 70 солдат.