Атака ВСУ на логистические базы ударила по бизнесу Киргизии

Товары киргизских коммерсантов, размещённые на сгоревших логистических базах в Московской и Тамбовской областях, пострадали от удара ВСУ 18 июля. Факт ущерба подтвердил глава Министерства экономики и коммерции республики Бакыт Сыдыков.

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Министр встретился с региональным представителем компании-владельцем складов. Предметом переговоров стали последствия налёта беспилотников на складские помещения в Электростали и Котовске.

Как выяснилось, под удар попали в том числе швейные производства из Киргизии, чья готовая продукция хранилась на этих площадках. Потери понесла именно эта отрасль.

В компании заверили, что уже ведётся подсчёт убытков и инвентаризация сохранившихся единиц товара, отдельно учитывается продукция киргизских предпринимателей. После получения этих данных Минэкономики республики организует дополнительные двусторонние переговоры для выработки совместных решений и урегулирования всех спорных моментов.