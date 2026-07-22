Пожар на складе в Краснодаре планируют ликвидировать до конца суток

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Пожарные планируют завершить до конца суток ликвидацию возгорания, возникшего в результате атаки БПЛА на территории складского комплекса в Краснодаре. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин.

Основательница Wildberries Татьяна Ким ранее подтвердила, что в Краснодаре был атакован логистический центр компании, работа складов приостановлена. Также сообщалось, что пожар локализован, к тушению привлечены два пожарных поезда, вертолет Ми-8, 125 человек и 39 единиц техники.

"Планируем потушить пожар до конца суток", - приводит слова Клушина пресс-служба администрации Краснодарского края.