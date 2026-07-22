Огромное количество украинских бойцов рискуют оказаться в котлах – этому способствует массированное наступление российских войск. Как сообщает «Царьград», тем временем штурм Славянска почти начался.

Котлы для ВСУ

На Северном фронте продолжается массированное наступление ВС РФ: на сумском направлении в Глуховском районе наблюдается закрепление на южных окраинах села Уланово, а со стороны Бачевска приближаются к Малой Слободке. Между населенными пунктами сформировался карман – ожидается, что в ближайшее время его закроют, выровняв фронт и закрыв котел. Внутри находятся до трех тысяч боевиков.

«К северу от города Сумы большое, я бы сказал, сражение. Линия фронта довольно широкая, Хотень, Храповщина, села между ними, леса южнее, русские войска продвигаются по направлению к Сумам. Также по направлению к Сумам русские продвигаются с востока», - заявил политолог Александр Семченко.

В Харьковской области ВСУ попытались атаковать российские позиции в селе Ветеринарное, но накат был отбит. Дроноводы ВС РФ уничтожили несколько групп ВСУ в районе Бугаевки и южнее Волчанска.

Ожесточенные бои продолжаются за Белый Колодезь, а также в районе Юрченково, в Волоховском, Захаровке и к северу от Бакшеевки, от которой всего 2 км дороги на Приколотное и Великий Бурлук. Чуть дальше по трассе - Лозовая, один из важных логистических аванпостов противника.

С учетом текущей конфигурации фронта на участке формируется обширный котел, в котором остается порядка бригады противника. Таким образом, в общей сложности в окружении всего на двух участках остаются до 6-6,5 тысяч боевиков.

«Солдаты неудачи»

Также поступают новости с купянского направления – противник продолжил выводить подразделения, перебрасывая их на центральный и южный участки фронта. Вместо них заводятся наемники, в основном из Колумбии и Боливии. Связно это и с тем, что даже насильственная мобилизация не способна компенсировать огромные потери ВСУ, из-за чего «по дешевке» скупаются «солдаты неудачи», по большей части боевики наркокартелей и беднейшее население латиноамериканских стран.

Украинское руководство этого не скрывает. Будучи главой Минобороны Украины Михаил Федоров призывал увеличить число иностранных контрактников, в том числе увеличением выплат. Однако мобилизация при этом также будет ужесточаться.

Наемники же все чаще отказываются выходить на «безнадежные участки». Им не хочется идти на смерть. Любое сопротивление они встречают угрозами, в том числе грозят расстрелом солдатам и офицерам ВСУ.

Военный спрогнозировал тактику ВСУ при Драпатом

Скорый штурм Славянска

По данным Александра Семченко, противник пытался контратаковать в районе Редкодуба и Нового. Наступление врага удалось сдержать и отразить, идут позиционные бои.

«Армия РФ наращивает усилия по подавлению очагов сопротивления в южной части города Красный Лиман. ВСУ пытаются контратаковать для удержания своих позиций в городе, но эти контратаки разбиваются о русские войска. Также армия России ведёт бои по направлению к Николаевке и Стародубовке. Российские средства дальнего поражения бьют по Риховатке и Никоноровке», - рассказал он.

На южном фланге со стороны Тихоновки и Малиновки ВС РФ продвигаются по балкам к окраинам Васютинского, а оттуда уже не так и далеко до Краматорса. В Константиновке продолжается зачистка, бои завязываются уже на южных окраинах Алексеева – Дружковки.

Военные почти вплотную подошли к Славянску – город расположен в низине, а ВС РФ оказались на высотах. Эксперт Ян Гагин заявил, что штурм начнется достаточно скоро. Пока там ведется обработка территории беспилотными системами. Это в первую очередь разведка, удары по выявленным опорным пунктам и складам.

Подразделения ВСУ понимают обреченное положение и тот факт, что последнюю агломерацию в Донбассе ждет судьба Константиновки. Многие уже сейчас пытаются сбежать, пока бои не завязались в городской застройке. Потеря Краматорска и Славянска станет для Киева большим даром, из-за чего Владимир Зеленский не даст приказа на отступление.