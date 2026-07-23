Бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт Белицкое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

«В настоящее время город находится под контролем российских войск, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий», — уточнили в ведомстве.

В течение суток на этом участке фронта было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии.

Потери противника составили до 350 военнослужащих, две боевые бронемашины, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее группировка «Восток» освободила село Благодатное в Запорожской области. Чуть позже стало известно, как враг пытался хитрить.