Вооруженные силы России могут готовить масштабное наступление на новых направлениях, включая Сумскую и Черниговскую области.

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Об этом заявил бывший заместитель командующего силами специальных операций ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Апостроф ТВ».

«И я всегда рассматриваю все вопросы в негативном варианте для Украины. Возможно, речь идет об активных боевых действиях в частности в Сумской или Черниговской области», — сообщил Кривонос.

Украинский военачальник выразил серьезную тревогу по поводу уязвимости северных рубежей и стремительного сокращения резервов киевского режима.

«И что там от Чернигова до границы? Вообще ни о чем. Да и от Чернигова до Киева по такой замечательной дороге, по прямой, – за час, ну, за полтора часа абсолютно спокойно можно доехать», — отметил генерал.

Кривонос подчеркнул, что истощенная украинская оборона трещит по швам, а закрыть все бреши на фронте имеющимися силами уже невозможно.

«И, с учетом того, что количество наших резервов значительно ограничено, реально значительно ограничено. И у нас вопрос с резервами иногда напоминает вопрос с коротким одеялом. Мы натягиваем на голову, чтобы согреть голову, мерзнут ноги, и наоборот», — констатировал он.

Военный спрогнозировал тактику ВСУ при Драпатом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня журналистам на брифинге, что Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции продолжают наступательные действия по всей ширине фронта. При этом он подчеркнул, что озвученные президентом России Владимиром Путиным два года назад в МИД РФ условия для прекращения огня остаются в силе и хорошо известны в Киеве.