ВС России взяли под контроль Артельное и освободили Благодатное

Российские военные установили контроль над Артельным в Харьковской области и освободили Благодатное в Запорожской области. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

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В военном ведомстве уточнили, что задачу в первом селе выполняли подразделения группировки войск «Север».

— Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Благодатное Запорожской области, — говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

ВС РФ ночью 22 июля продолжили атаковать порты Украины, которые используются в рамках доставки военных грузов для украинской армии. В результате были поражены два морских судна, а также объекты инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одесса.

21 июля подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Волоховское Харьковской области. Ранее армия РФ заняла населенный пункт Бачевск в Сумской области. Помимо этого, военные поразили являющийся логистическим узлом для ВСУ порт «Южный».