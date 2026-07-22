Эпоха «мясных штурмов» уходит: Сырский может избежать клейма «могильщика»

Отставка Александра Сырского с поста главкома Вооруженных сил Украины может помочь ему избежать клейма «могильщика» и человека, который «сдал» Краматорск и Славянск. При этом не стоит недооценивать нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, заявили опрошенные aif.ru эксперты.

Ранее на фоне массовых протестов на Украине из-за отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Владимир Зеленский принял решение об отстранении Александра Сырского, которого добивались участники митингов. На пост главкома ВСУ был назначен генерал-майор Михаил Драпатый.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов отметил, что с приходом Драпатого эпоха «мясных штурмов» может уйти в прошлое, однако не стоит недооценивать нового главкома, так как «ВСУ могут начать действовать более технологично».

По данным украинских СМИ, Зеленский на протяжении нескольких дней вел переговоры с возможными кандидатами на должность главкома, рассматривал в общей сложности 11 человек. И Владимир Рогов уверен, что Зеленский намеренно устроил «смотр лояльности», чтобы выявить тех, кто готов поддержать власть, а кто — устроить бунт.

«Зеленский мечется. Назначение произойдет тогда, когда он получит наиболее выгодные для себя «плюшки»», — уверен он.

В свою очередь военно-политический аналитик Ян Гагин считает, что благодаря своей отставке Сырский сможет избежать клейма «могильщика».

«Сырского снимают перед нашим продвижением — для него это хорошо, потому что он не станет «могильщиком» обороны ВСУ на последних двух крупных городах Новороссии. Мы гарантированно возьмем и Краматорск, и Славянск», — пояснил он.

При этом, по мнению эксперта, прежде всего в «перезагрузке» военного руководства было заинтересовано окружение Федорова, контролирующее финансовые потоки оборонных заказов, а Сырский стал «разменной монетой».

В Госдуме высказались о судьбе Сырского

«Темная лошадка»

Новый главком Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый — фигура неоднозначная. Несмотря на статус «авторитетного командира», он был замешан в скандале с ракетным ударом ВС РФ по полигону в Днепропетровской области, в результате которого погибли военнослужащие учебного батальона.

После трагедии Драпатый пытался уйти в отставку с поста командующего Сухопутными войсками, но в итоге его перевели в командование Объединенными силами ВСУ, напоминает издание.

«Драпатый — такая темная лошадка. Это тоже ставленник Зеленского. Он может оказаться авторитетным командиром, но за ним числятся несколько неумело проведенных операций», — заметил Ян Гагин.

Но, по его словам, сейчас у Киева весьма скудный выбор и, по сути, Зеленский вынужден выбирать «лучших из худших».

Напомним, что генерал-майор Драпатый в разные годы командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, оперативными группировками войск «Херсон», «Харьков» и «Луганск», а в 2024-м стал командующим Сухопутными войсками ВСУ.