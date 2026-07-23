Минобороны выпустило заявление о массированной атаке на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 22 на 23 июля отразили массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ходе которой уничтожили сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в заявлении, которое выпустило Минобороны России, его текст опубликован в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, под удар попали 18 российских регионов, среди которых Татарстан, Крым, Московский регион, а также Ульяновская, Орловская, Самарская, Тверская и Тульская области. Всего над субъектами федерации было уничтожено 223 БПЛА.

Все сбитые летательные аппараты относились к самолетному типу.

Ранее воронежский губернатор Александр Гусев объявил, что в регионе после атаки ВСУ есть серьезные последствия. Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о смерти одного жителя региона после украинского удара.