Бойцы группировки "Север" взяли под контроль село Артельное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Близкий к группировке Telegram-канал "Северный ветер" уточняется, что российские военнослужащие в ходе ожесточенных боев выбили из Артельного бойцов первого пограничного отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) и освободили населенный пункт. "Северный ветер" отмечает, что освобождение Артельного расширяет полосу безопасности на данном участке фронта и создает условия для дальнейшего продвижения российских войск вглубь Харьковской области. Село Артельное расположено на северо-западной окраине Купянского района Харьковской области. Накануне российские военнослужащие сорвали попытку контратаки штурмовой группы колумбийских наемников на Харьковском направлении между селами Бакшеевка и Захаровка. Уточняется, что ВСУ задействовали штурмовую группу иностранных наемников из состава 214-го отдельного штурмового батальона (ОШБ) "Опфор". В российских силовых структурах добавили, что большая часть живой силы противника была ликвидирована, а другая часть бежала в обратном направлении.