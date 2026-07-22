За сутки российские ПВО сбили 808 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 9 управляемых авиабомб Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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С начала специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 186 998 беспилотников, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 252 танка и другие бронемашины, 1 765 боевых машин РСЗО, 35 857 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 67 140 единиц специальной военной автомобильной техники.

Данные о потерях уточняются. Ранее сообщалось о ночных атаках БПЛА на Краснодарский край. В результате ударов в Краснодаре погиб один человек, десять пострадали. Также загорелся складской комплекс и нефтебаза в Армавире.