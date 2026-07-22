Житель Константиновки рассказал о страшных преступлениях ВСУ

Житель Константиновки обвинил ВСУ в атаках по мирным жителям, в том числе по прятавшимся на территории местной церкви людям. Комментарий мужчины опубликовало агентство Ruptly.

В начале июля глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что город Константиновка полностью перешел под контроль российских войск. Двадцать второго июля Ruptly опубликовало видео с рассказом местного жителя, потерявшего родных в результате атак ВСУ.

«Была жена, Алла Ивановна, дочь… Погибли все. Жена, дочь и зять», - рассказал мужчина.

По его словам, жена и дочь прятались в погребе, когда их дом подожгли. Огонь отсёк женщин от остальной части дома и мужчина не успел их спасти.

«У нас в церкви жили люди, я пошел к ним, куда деваться. <…> Через какой-то период начали нас там сильно бить и жечь. Видели, что церковь, всё видно прекрасно. <…> Жгли, бомбили, мины кидали. Это страшно, жуть», - сказал он.

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Мужчина подчеркнул, что для атак использовались большие украинские гексакоптеры (вероятно, «Баба-яга»), которые сбрасывали мины на церковь.