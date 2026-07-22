Армия РФ наращивает удары по логистике ВСУ и Запада

Действенным ответом на массированные атаки Вооруженных сил Украины по российским регионам становятся удары по логистике украинской армии и срыв поставок беспилотников из-за рубежа. Об этом заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Сегодня ночью ВСУ нанесли удары по югу России. Из-за атаки возникли пожары на складах на Кубани и на Ставрополье, есть пострадавшие. При этом, по данным Минобороны РФ, ночью над российскими регионами были уничтожены 242 украинских дрона самолетного типа.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, значительная часть ударов по Краснодарскому краю наносится с судов, скрытно маневрирующих в акватории Черного моря, а также с южных территорий, подконтрольных Киеву.

«С Черного моря подходят поближе, чтобы побольше боевую нагрузку на беспилотники поставить. Также пуски ведутся с оккупированной части Херсонской области, отчасти Запорожской. По ночам выходят, запускают, а дальше беспилотники идут, огибая Крым, непосредственно на терминалы и объекты на Черноморском побережье», — пояснил капитан первого ранга запаса.

Дандыкин также уверен, что массированные атаки продолжатся до тех пор, пока противник получает беспилотники из-за рубежа. Поэтому действенным ответом становится наращивание ударов по логистике Вооруженных сил Украины.

«Пока продолжаются поставки дронов из-за границы, противник может массово применять их против нашей инфраструктуры, в том числе гражданской. Это неизбежно будет сказываться. Поэтому наша армия каждый день наращивает удары. Бьет и по самим поставкам, причем не только по тем, что идут из одесских портов и в порты, но и с другого направления — из Польши», — пояснил он.

Удар по складу Wildberries и пострадавшие: откуда ВСУ атаковали Невинномысск

Отдельно эксперт коснулся удара по Владимиру, где беспилотник накануне врезался в многоквартирный дом. По его информации, для таких атак используются дроны «Лютый», которые запускаются из Черниговской и Сумской областей.