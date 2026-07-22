Удар по складу Wildberries и пострадавшие: откуда ВСУ атаковали Невинномысск

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов считает, что ВСУ могли запустить беспилотники для атаки на Невинномысск с юга Запорожской области. Об этом Попов рассказал «Аргументам и фактам».

По словам военного, дроны способны идти через Мариуполь и Азовское море на предельно малых высотах, чтобы оставаться незамеченными для систем ПВО. Кроме того, генерал-майор не исключил версию, что дроны могли быть запущены из нейтральных вод.

В результате атаки в Невинномысске был поврежден логистический комплекс Wildberries. Пострадали пятеро человек, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Одного из пострадавших госпитализировали, угрозы его жизни нет.

Продавцы Wildberries обратились с просьбой к Минфину после атаки дронов

Из-за возникшего пожара ввели режим ЧС локального уровня. Представители Wildberries сообщили, что объект был эвакуирован.