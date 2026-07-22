Бронирование от мобилизации работников критически важных предприятий на Украине через приложение "Дия" ("Действие") будет приостановлено уже в начале следующего месяца из-за нехватки мобилизационного ресурса. Об этом пишет местное издание "Телеграф" со ссылкой на источники в Верховной раде.

По его данным, украинский кабмин намерен создать координационный центр по организации бронирования, который "должен более придирчиво заниматься критическими предприятиями". Так, предприятие подает пакет документов в министерство или областную военную администрацию (ОВА), чтобы получить статус критически важного, а затем автоматически бронирует своих сотрудников через "Дию". Нововведение исключает "Дию", перекладывая на министерство и ОВА передачу соответствующих данных в координационный центр.

"Ранее было запланировано, что "Дия" перестанет работать начиная с 8 августа. То есть у компаний могут возникнуть проблемы со скорым, адекватным и логическим перебронированием через "Дию". И есть вероятность, что этот координационный штаб в ручном режиме как раз и будет проверять критичность предприятий", - сообщил "Телеграфу" источник.

Как пояснил собеседник издания, возможность бронирования через "Дию" закроют буквально на месяц, не исключается сценарий, когда у тысяч граждан просто "слетит их бронирование" на неопределенный срок.

В то же время депутат Рады Александр Федиенко заявил изданию, что "это может быть связано с тем, что вроде бы не хватает мобилизационного ресурса".

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возраст был снижен до 25 лет. О проблемах с мобилизацией на Украине говорят как местные, так и иностранные эксперты. Видео уличных рейдов и "актов силовой мобилизации", когда сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах и заталкивают в свои машины, регулярно попадают в соцсети. Но даже такие меры не помогают восполнить дефицит личного состава ВСУ. Командиры подразделений жалуются на низкую мотивацию бойцов, попадающих в войска в результате насильственной мобилизации. Количество случаев дезертирства постоянно растет, при этом западные партнеры давят на Киев, требуя обеспечить комплектование армии.