"Герани" поразили ключевую подстанцию Украины

Минобороны РФ опубликовало кадры удара "Гераней" по подстанции Североукраинская в Сумской области.

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"Спокойной ночи. Гасим свет!" - прокомментировало ролик военное ведомство.

Одна из ключевых высоковольтных подстанций украинской энергосистемы находится в селе Зарудье. Прежде станция работала на напряжении 750 киловольт, получая энергию от Курской АЭС.

Из-за ухудшения отношений между Украиной и Россией высоковольтную линию 750 кВ отключили и Североукраинская подстанция превратилась в распределительный узел напряжением 330 киловольт.

Подобные объекты являются ключевыми для украинской энергосистемы, они обеспечивают передачу больших объемов электроэнергии между регионами, отметил координатор подполья Сергей Лебедев.

Выход его из строя способен серьезно испортить жизнь обороняющей регион украинской группировке, так как подстанция питала железную дорогу и промышленные объекты, задействованные в ремонте боевой техники.