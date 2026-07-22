ВСУ ударили животноводческому комплексу, ранен сотрудник

В приграничных районах Брянской области украинские вооружённые формирования нанесли серию ударов по объектам агропромышленного холдинга. Как сообщил врио губернатора Егор Ковальчук, атаки затронули Климовский и Погарский районы, где в результате налётов пострадали мирные жители и производственная инфраструктура. Системы противовоздушной обороны отразили массовый налёт. Однако предприятию причинен серьёзный урон, ранены люди.

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В Климовском районе под удар попал один из объектов компании: осколками беспилотника ранен сотрудник охраны, находившийся на посту. Повреждения также получили несколько производственных корпусов, где началось возгорание на значительной площади. Пожарные расчёты оперативно прибыли на место и приступили к тушению, но ущерб инфраструктуре уже был нанесён. Кроме того, в этом же районе дрон атаковал кормовоз во время разгрузки. Транспортное средство повреждено, однако водитель не пострадал.

В соседнем Погарском районе от обстрела пострадал местный житель. Всех раненых, включая сотрудника охраны и жителя Погарского района, экстренно госпитализировали в ближайшие медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная помощь. По данным властей, состояние пострадавших оценивается как стабильное, угрозы их жизни нет.

За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны, мобильные огневые группы и спецподразделения Росгвардии отразили массированную воздушную атаку на Брянскую область. Всего над территорией региона уничтожено 63 вражеских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Это один из самых высоких показателей с начала года, что свидетельствует о сохраняющейся высокой активности противника на приграничных направлениях.