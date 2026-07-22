Залужный заявил, что новому главкому ВСУ будет «очень тяжело»

Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что новому главнокомандующему вооруженными силами Украины Михаилу Драпатому будет «очень тяжело». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Залужный добавил, что сложности, с которыми предстоит столкнуться новому главкому ВСУ, будут «значительно тяжелее, чем он себе представляет». О чем конкретно идет речь – украинский посол не уточнил.

Напомним, 21 июля главкома ВСУ Александра Сырского отстранили от должности. Его должность занял Михаил Драпатый. Помимо этого, киевский режим планирует обновить состав Генштаба войск.

Известно, что новый главком ВСУ объявлен в розыск в России. До этого Следственный комитет России заочно предъявил Драпатому обвинения. Отмечается, что во время командования операцией объединенных сил в 2017 и 2019 годах он руководил действиями подразделений ВСУ, которые массово обстреливали населенные пункты Донбасса.

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