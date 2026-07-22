В ВСУ опасаются, что замена главкома украинской армией может привести к расколу в вооруженных силах страны. Об этом пишет «РБК-Украина».

Издание отметило, что сейчас в ВСУ «не все однородно», и там есть как открытие критики ушедшего в отставку главкома Сырского, так и те, кто публично молчал, но затаил недовольство.

«Был лагерь обиженных, которые желали отставки главкома. Есть риск, что с заменой главкома может начаться зачистка всех тех, кто работал с Сырским. И это чревато плохими последствиями для войска в целом», — отметил один из офицеров.

Источники «РБК-Украина» рассказали, что Зеленский на встрече с Сырским сообщил главкому, что вынужден уволить его из-за идущих на Украине протестов. При этом один из источников в издания в политических кругах назвал эту замену ошибкой.

«Не может улица определять, кто должен быть главкомом. Если в таком решении идти на поводу улицы — этот процесс потом не сдержать», — отметил он.

Издание подчеркнуло, что сейчас перед новым главкомом ВСУ Михаилом Драпатым стоят сложнейшие задачи, и главная из них — удержать фронт, «выстоять во время непростой осени и, возможно, еще более грозной зимы», а также снизить напряженность в тылу.

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21 июля стало известно об отставке Александра Сырского с должности главкома ВСУ. Главком подтвердил свой уход. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новым главкомом ВСУ станет Михаил Драпатый.

15 июля в отставку Зеленский отправил и министра обороны Михаила Федорова, с которым у Сырского случился конфликт. После этого на Украине начались протесты.