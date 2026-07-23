Российская «Тень» обнаружит украинские Hornet

Детекторы беспилотников «Тень» смогут обнаруживать дроны-камикадзе Hornet, которые поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в компании-разработчике российских детекторов, передает ТАСС.

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Отмечается, что создатели Hornet уделили особое внимание методам обнаружения беспилотников, которые используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По словам разработчиков детекторов, создатели «Тени» изначально предполагали, что США и Европа будут применять нестандартные подходы в дронах.

«Это дало нам понимание, что нужно также уходить от стандартных частот и поменять нестандартные алгоритмы работы детектора "Тень", который сегодня способен перехватывать сигнатуры американского БПЛА Hornet», — говорится в сообщении.

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Разработчик рассказал, что детекторы изучают скорость перемещения сигнала и отличают разные протоколы телеметрии при мониторинге эфира.

Ранее в июле механик-водитель одного из антидроновых подразделений Вооруженных сил России Валерий Иванов сообщил, что дроны-перехватчики «Елка» позволяют уничтожать различные аппараты противника, включая Hornet и разведывательные дроны.