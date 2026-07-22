Россия не является другом Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил председатель комитета начальников штабов США генерал Джон Кейн на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям, пишет AirForceTimes.

Отвечая на вопрос о характере двусторонних отношений с Россией, генерал назвал их «сложными». Также он ответил, считает ли Россию другом.

«Нет, я не думаю, что они наши друзья», — сказал Кейн.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон слишком запустили двусторонние отношения. По его словам, американская сторона не желает обсуждать иные вопросы, кроме конфликта на Украине,до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование. Песков подчеркнул, что Кремль считает этот подход неверным, и призвал развивать двусторонние отношения РФ и США.

В мае замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США в вопросах нормализации дипотношений продвигаются очень медленно — «в час по чайной ложке».