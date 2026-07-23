Подсчитано число ударов РФ по украинским портам за две недели

С 10 июля российские войска нанесли около 20 ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским портам в Одесской области. Количество атак за последние две недели подсчитал ТАСС на основе данных Минобороны РФ.

В ночь с 10 на 11 июля ВС РФ ударили по инфраструктурным объектам и резервуарам с горюче-смазочными материалами в портах Черноморск, Южный и Измаил. В ведомстве тогда рассказали, что успешные удары по морской портовой инфраструктуре показали возможность «гарантированно поражать любые цели на территории Украины».

12 и 13 июля в Одессе и Черноморске поражались объекты портовой инфраструктуры, резервуары, склад с боеприпасами, пункт управления контейнерными перевозками и плавучий док.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские военные при помощи беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по четырем сухогрузам и одному балкеру, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).