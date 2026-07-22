В Израиле назвали условие для вступления в американо-иранскую войну

Израиль может вступить в войну против Ирана по прямой просьбе со стороны президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванные израильские источники.
В тексте также отмечено, что на настоящий момент Тель-Авив разрабатывает оперативные планы на случай дальнейшей эскалации конфликта между США и Ираном, однако пока остается в стороне и не планирует вступать в конфликт. Тем не менее, руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркивает, что страна готова к немедленному возобновлению боевых действий.
Ранее стало известно, что США Ливана. Отмечается, что вопрос был поднят после сообщений об обстреле позиций ливанской армии в «пилотной зоне» в городе Заутар-эль-Гарбия на юге страны.