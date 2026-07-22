Раскрыта подоплека заявления Сырского о "состоянии армии Украины"

Экс-главком ВСУ Александр Сырский в прощальном обращении заявил, что передает своему сменщику Михаилу Драпатому "армию в состоянии наступления". Эксперты высказали версию относительно того, почему бывший командующий украинской армией прибег к соответствующей формулировке.

Украинское издание "Страна.ua" заявило, что об активном наступлении украинских войск в зоне СВО "нет и речи". Авторы публикации предполагают, что Сырский ищет возможность в дальнейшем обвинить Драпатого в "провале руководства армией", обосновав обвинение тем, что тот не смог развить якобы "наступление".

Главком ВСУ прокомментировал свою отставку

Также в публикации упоминается, что "военная оппозиция" Украины считает попытки перейти к наступлению в условиях нехватки военных губительными для страны.