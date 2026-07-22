Захват подземной крепости: десантники ВС РФ взяли укрытие с катакомбами

Ивановские десантники взяли под контроль укрепленный опорный пункт ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны России.

Позиция была обнаружена воздушной разведкой. Объект представлял собой сложную сеть подземных катакомб с многослойным перекрытием из бревен и грунта, что защищало его от ударов с воздуха. Из-за этого штурмовым группам пришлось работать непосредственно внутри укрытия.

Подводя подразделения к объекту, операторы беспилотников с воздуха корректировали движение штурмовиков. Чтобы вскрыть укрепленные входы, военные использовали противотанковые мины и термобарические заряды.

После подрыва перекрытий десантники вошли в оставшийся коридор и заняли позицию. Внутри находились шестеро человек: один был контужен, остальные не оказали сопротивления.

«Первый на входе был сильно контужен и уже не говорил, а пятеро просто забились в дальний угол», - рассказал командир штурмового отделения с позывным «Сеул».

Весь ход операции фиксировался на видеокамеры шлемов десантников. В командовании отметили, что ключевыми факторами успеха стали слаженность действий группы и психологическая подготовка перед выходом на задание. Участники штурма были представлены к высоким государственным наградам за проявленные мужество и профессионализм.

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Ранее ударные дроны Ивановского соединения ВДВ предотвратили попытку контратаки ВСУ с помощью наземных роботов, оснащенных пулеметными установками. Роботы были уничтожены точными попаданиями беспилотников.