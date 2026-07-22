Минобороны выпустило заявление после мощной атаки ВСУ на юг России

В ночь с 21 на 22 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 242 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России. Заявление с таким содержанием после мощной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юг страны выпустило российское Минобороны, его текст доступен в Telegram.

Как сообщили в оборонном ведомстве, под удар попали 17 российских регионов, среди которых Ставропольский и Краснодарский края, а также Ленинградская, Тульская, Новгородская области и Московский регион.

Ким сделала заявление об атаках на склады в Краснодаре и Невинномысске

Кроме того, летательные аппараты были уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей.

ВСУ атаковали юг России в ночь на 22 июля. После ударов горят склады в Краснодаре и на Ставрополье. Власти назвали атаку на Армавир Краснодарского края одной из самых мощных за всю СВО.