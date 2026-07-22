Полковник рассказал об эффекте ударов по целям в Одессе и области

Через Одессу и Одесскую область провозят в основном тяжелую технику и безэкипажные катера, поэтому уничтожение портовой инфраструктуры снижает боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Комментарий он дал «Ленте.ру».

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары по инфраструктуре Одессы. На фоне этого украинский лидер призвал принять санкционный пакет против России.

Зеленский прокомментировал удары по инфраструктуре в Одессе

Эксперт напомнил, что Одесса и Одесская область — это инфраструктурная зона и особенная крупная морская коммуникация. Сюда входят морской грузовой порт Черноморский, Днепро-Бугский морской торговый порт, которые участвуют в транспортировке грузов для нужд ВСУ, дополнил он.

«Исходя из данных, портовая инфраструктура из строя выведена вся. Очень много повреждено сухогрузов и контейнеровозов, которые стояли на погрузке-разгрузке. Более 200 судов находятся в ремонте и не могут выйти, чтобы продолжить плавание. Эти удары будут систематические и плановые, так поставлена задача полностью отрезать Украину от Черного моря», — рассказал Матвийчук.

Ранее Минобороны сообщило, что армия России нанесла удар по портам Одессы. Как указали в ведомстве, российские военные ударили по местам разгрузки и хранения грузов для ВСУ.