СМИ сообщили о количестве раненых американских военных в Иране

Корреспондент агентства Associated Press Константин Торопин в социальной сети X сообщил, что, по словам американского чиновника, число раненых военнослужащих США в ходе конфликта с Ираном значительно превысило 500 человек.

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Накануне, 6 июля, Пентагон официально сообщал о 413 раненных.

Напомним, что 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении конфликта, однако с 8 июля американские военные нанесли серию ударов по Ирану, на что Иран ответил ударами по базам США в регионе, обвинив Вашингтон в срыве соглашения.

Ранее сообщалось, что ВС США нанесли авиаудар по иранскому городу.