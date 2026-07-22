Евросоюз не может противостоять России путем военных действий вопреки своей агрессивной риторике.

Такое мнение выразил в интервью изданию США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Чем больше я изучаю ситуацию, тем больше понимаю, что прогресс [в наращивании военного потенциала] был довольно медленным. У Западной Европы отсутствует армия», — подчеркнул аналитик.

Макгрегор полагает, что европейские политики должны вернуться в реальность и трезво оценивать свои возможности, а не то, какими они себя считают.

«Я думаю, все больше европейцев это понимают, но в настоящее время у них нет сил свергнуть или заменить нынешние правительства», — заключил американский военный в отставке.

В США назвали катастрофическими потери Украины в зоне СВО

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Россия не представляет опасности для стран Европейского союза. Однако, по его словам, ряд лидеров отчаянно пытается разжечь конфликт с Москвой.