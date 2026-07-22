Российские БПЛА собрались в рой и смогли перегрузить ПВО Украины на 400 процентов

За время спецоперации (СВО) ударным БПЛА «Герань» с алгоритмами искусственного интеллекта в составе групп удалось перегрузить ПВО Украины на 400 процентов. Такие данные приводятся в статье журнала Минобороны России «Военная мысль» (имеется в распоряжении ТАСС).

«Автономные роевые группы "Герань-2" с ИИ-алгоритмами для распределения ролей (разведка, ложные цели, удар). В феврале 2026 года зафиксированы случаи, когда рой из 20-30 аппаратов перегружал украинские системы ПВО на 300-400 процентов», — отмечается в материале.

Благодаря тому, что технологии ИИ в системах управления дронами достигли уровня, который позволяет применять их массово, эффективность их действий возросла на 40-60 процентов, при этом потери живой силы существенно снизились. Последующее развитие связано с высшей формой реализации ИИ в беспилотниках — роевыми технологиями.

Роевые технологии позволяют дронам преодолевать препятствия в виде ПВО и РЭБ противника, в итоге воздушное пространство массово насыщается, происходит распределенное целеуказание и поражение объектов с минимальным участием оператора.

Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео массированного удара по Вооруженным силам Украины роем дронов.