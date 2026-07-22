Украина не хочет получать от Польши истребители МиГ-29

Украина больше не хочет получать от Польши советские истребители МиГ-29 из-за отказа Варшавы их ремонтировать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, у военных ВСУ есть вся информация о текущем состоянии оставшихся на вооружении польских ВВС МиГ-29.

«Они даже приезжали в Польшу специально для ознакомления с экземплярами, о которых идет речь. Вывод был такой, что самолеты нуждаются в дорогостоящих ремонте и модернизации», — уточнил источник.

Как отметил собеседник агентства, Киев считает польские МиГ-29 недостаточно ценными без дорогостоящей модернизации, в связи с чем не проявляет интереса к их получению в текущем виде.

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При этом разногласия по вопросу передачи истребителей появились именно на почве того, кто будет финансировать приведение этих самолетов в пригодное для боевых действий состояние. По данным источника, украинская сторона платить за это не хочет или не может, Варшава тоже не собирается оплачивать дорогостоящие работы.

12 июля польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова обсудить модернизацию передаваемых Украине польских МиГ-29, однако расходы должен покрыть Киев или его союзники.

По его словам, достичь соглашения по вопросу передачи истребителей возможно, однако нужно соблюдать «принцип взаимности» и «настоящей солидарности». Он также подчеркнул, что украинская сторона «вернулась к переговорам».

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