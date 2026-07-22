Российские «Герани» ударили по важной подстанции в Сумской области. Кадры атаки беспилотников продемонстрировала пресс-служба Минобороны России.

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Речь идет о крупном энергетическом объекте мощностью 330 кВ в Зарудье под Сумами.

Ранее на видео сняли удар «Геранями» по украинской газоперерабатывающей установке в Ефремовке Харьковской области. Тем самым удалось вывести установку из строя.

Накануне Минобороны РФ выпустило заявление об ударах «Геранями» по украинским кораблям. Атака преследовала цель снизить возможности по транспортировке вооружения и военной техники для противника.