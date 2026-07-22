Новому главкому ВСУ припомнили побег из ЛНР в 2014 году

Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый в 2014 году с трудом сбежал из Изваринского котла в Луганской Народной Республике (ЛНР). Ситуацию припомнил Telegram-канал Shot.

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Отмечается, что в 2014 году Драпатый стал одним из немногих украинских командиров, которым удалось выбраться из Изваринского котла. Также он командовал батальоном, боевая машина пехоты (БМП) которого протаранила людей в Мариуполе.

Позднее, в 2021 году, новоиспеченный главком ВСУ подвергся критике из-за фото на коленях перед послом Великобритании Мелиндой Симмонс.

Зеленский назначил на должность главкома ВСУ Михаила Драпатого

21 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что новым главнокомандующим станет Михаил Драпатый. Он также добавил, что бывший главком ВСУ Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева и прошел значительный путь, но нужен новый взгляд, который есть у Драпатого.

В России новоиспеченный главком ВСУ объявлен в розыск.