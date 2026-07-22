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Марочко назвал стратегический успех российской армии

Lenta.ru

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС заявил, что взятие населенного пункта Волоховское российскими войсками выходит за рамки тактического успеха.

Марочко назвал стратегический успех российской армии
© РИА Новости

По его оценке, это событие имеет стратегическое значение, поскольку позволяет армии России создать плацдарм для дальнейшего наступления на харьковском направлении.

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Эксперт подчеркнул, что на этом участке фронта сейчас закладывается серьезная основа для будущего продвижения. Именно поэтому освобождение Волоховского следует рассматривать как весомый задел на перспективу, а не как локальное достижение.