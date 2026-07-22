Марочко назвал стратегический успех российской армии

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС заявил, что взятие населенного пункта Волоховское российскими войсками выходит за рамки тактического успеха.

По его оценке, это событие имеет стратегическое значение, поскольку позволяет армии России создать плацдарм для дальнейшего наступления на харьковском направлении.

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Эксперт подчеркнул, что на этом участке фронта сейчас закладывается серьезная основа для будущего продвижения. Именно поэтому освобождение Волоховского следует рассматривать как весомый задел на перспективу, а не как локальное достижение.