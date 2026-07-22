«Станут целями для мощной атаки»: в Иране выступили с предупреждением для США

Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» выступил с заявлением, в котором предупредил, что в случае нанесения Соединёнными Штатами ударов по ядерным объектам Ирана Тегеран атакует все «интересы» Вашингтона и его союзников в регионе.

Это заявление последовало после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил мощными атаками по любым иранским объектам, связанным с ядерной программой.

В иранском командовании подчеркнули, что подобные действия будут расценены как расширение войны в регионе, и все американские и союзные цели станут мишенями.

Напомним, что с 8 июля США провели несколько атак на Иран, ссылаясь на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе, на что иранские военные ответили ударами по американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что министр войны Хегсет рассказал о расходах США на конфликт с Ираном.