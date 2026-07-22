США отказались передавать Украине военную помощь на 400 миллионов долларов. В чем причина?

Американский сенатор Дик Дурбин, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям верхней палаты Конгресса, заявил, что администрация США отказалась передавать Украине военную помощь на 400 миллионов долларов.

Ранее Конгрессом Соединенных Штатов была утверждена дополнительная военная помощь Киеву, включая средства на противовоздушную оборону.

Должен вам сказать, что план платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 2029 финансовом году. Это решение будет принимать новый президент [США], кто бы им ни стал Дик Дурбин американский сенатор

Киев может остаться и без помощи НАТО

Обещание стран НАТО выделить Украине 140 миллиардов евро в течение следующих двух лет может быть нарушено из-за невозможности его выполнить.

По данным Кильского института мировой экономики, объемы такой поддержки со стороны союзников распределены неравномерно. Отмечается, что в настоящее время крупнейшими поставщиками остаются Германия и Британия, а от Франции и Испании с 2025 года значительного вклада не было.

Согласно расчетам газеты Neue Zürcher Zeitung, до конца текущего года западные страны должны передать Украине 40 миллиардов евро. Однако анализ нынешних темпов поставок демонстрирует, что Киев получит максимум 30 миллиардов евро в эти сроки.

Зеленский анонсировал поставку ракет Patriot от США

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поставку ракет Patriot от США. Политик добавил, что у него также состоялись отдельные договоренности с европейскими партнерами о будущих поставках дополнительных ракет PAC-3.

По его словам, для запуска производства ЗРК Patriot на территории Украины необходимо согласовать ряд технических вопросов между украинскими ведомствами и международными партнерами. Чем быстрее стороны завершат эти переговоры, тем раньше может начаться выпуск систем, добавил украинский лидер.

При этом директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана считает, что получение Украиной лицензии на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot не поможет Киеву переломить ход текущего конфликта.

Это долгосрочный проект, который не окажет никакого влияния на текущий конфликт и не позволит удовлетворить краткосрочные потребности Украины Дженнифер Кавана директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities

До этого украинский аналитик и экономист Алексей Кущ назвал планы производства ракет Patriot маркетинговым ходом. Он указал на отсутствие необходимой инфраструктуры. По словам Куща, за этими заявлениями пока ничего не стоит, как и в ситуации с другими обещаниями Запада — о строительстве завода дронов и танков. Какие-либо выводы о производстве он назвал преждевременными.

МВФ одобрил новый кредитный транш Украине

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выдачу Украине нового кредитного транша финансовой помощи. «[Это] дает возможность немедленного выделения очередного транша в размере 503 миллионов специальных прав заимствования, или около 690 миллионов долларов», — указано в заявлении организации.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на данные Национального банка Украины, до конца текущего года Украина обязана перечислить МВФ примерно 1,5 миллиарда долларов в счет погашения ранее полученных кредитов. Общая сумма долга Киева перед МВФ превышает 10 миллиардов долларов.

В сентябре 2025 года в МВФ отмечали, что потребности Украины в финансировании в течение 2026-2027 годов могут на 10-20 миллиардов долларов превысить оценку самого Киева в 37,5 миллиарда. В своих рекомендациях организация в том числе обращала внимание Киева на необходимость повышения налогов.