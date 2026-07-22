Стало известно еще об одной отставке в ВСУ

Помимо главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского с должности был снят начальник Генштаба Андрей Гнатов. Еще об одной отставке сообщило издание «Инсайдер» в своем Telegram-канале.

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«Кроме Сырского с должности снят начальник Генерального штаба Гнатов. Вместо него, предварительно, назначат Владимира Горбатюка», — говорится в сообщении.

Зеленский назначил на должность главкома ВСУ Михаила Драпатого

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый.