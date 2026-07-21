Тысячи морских дронов в год: США масштабируют украинскую «Магуру»

Компания ReconCraft, которая действует в интересах Сил специальных операций ВС США, планирует производить «сотни или даже тысячи» безэкипажных катеров «Магура» в год, пишут обозреватели Шелби Холлидей и Алистер Макдональд в статье для The Wall Street Journal.

Журналисты уточнили, что меморандум о взаимопонимании между ReconCraft и производителем «Магуры» компанией Uforce был подписан в посольстве Украины в Вашингтоне на прошлой неделе.

Соучредитель ReconCraft Джо Силковски во время подписания документа заявил, что цель компании заключается в том, чтобы производить «сотни или даже тысячи» морских дронов в год на промышленных площадках в Орегоне и Южной Каролине.

Разрешение Украины на производство «Магур» в США «абсолютно ключевое», отметил, в свою очередь, гендиректор Uforce Олег Рогинский, поскольку эти дроны позволят американским военным использовать «уроки, тактику и концепции операций, отточенные за годы войны в Украине».

Журналисты разъяснили, что США вели собственные разработки на протяжении многих лет. Новые дроны, созданные в США, уже применялись в ходе войны на Ближнем Востоке.

Длины «Магуры» составляет 7,6 м. Стоимость одной единицы — порядка $500 тыс. Она способна перевозить груз весом более 770 кг на расстояние более 560 км, может запускать БПЛА, проводить операции по разминированию и буксировать гидроакустические системы для обнаружения подводных лодок.