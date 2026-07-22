Экс-глава Минобороны Украины назвал стоящую перед новым главкомом ВСУ задачу

Экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров высказался о назначении нового главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Михаила Драпатого. Он поздравил военного и назвал стоящую перед ним задачу в своем Telegram-канале.

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«Теперь высокие ожидания украинцев необходимо оправдать четким видением завершения войны, сильной командой и решительными действиями, направленными на сохранение жизней наших воинов, роботизацию фронта и нанесение асимметричных ударов», — высказался бывший министр обороны.

Зеленский назначил на должность главкома ВСУ Михаила Драпатого

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Федорову новый пост. Речь идет о должности во власти, которая «позволила бы объединить технологическую составляющую страны, обеспечить ее развитие», уточнил украинский лидер.